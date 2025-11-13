Ado、年末ジャンボ宝くじ新CMで圧巻の歌唱披露 新年の瞬間は「大ジャンプする予定」【本人コメントあり】
「年末ジャンボ宝くじ」（第1082回全国自治宝くじ）と「年末ジャンボミニ」（第1083回全国自治宝くじ）が、11月21日から12月23日まで全国で販売される。宝くじ発売から80周年という節目に合わせて、メジャーデビュー5周年を迎えるアーティスト・Adoとのスペシャルコラボが実現。これにともない、新テレビCM『ジャンボ宝くじ「年末ジャンボ交響曲」篇』『ジャンボ宝くじ「夢見る毎日」篇』が、11月13日より全国で放送開始となった。
【写真】Adoが歌唱する『年末ジャンボ宝くじ』のCMカットがたっぷり！
『ジャンボ宝くじ「年末ジャンボ交響曲」篇』では、Adoが歌う「年末ジャンボ交響曲」に合わせて、ジャンボきょうだい（妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜）がパフォーマンスを披露。Adoのライブシーンをオマージュしたアーティスティックな演出が展開され、Adoの登場を期待した瞬間、姿を現したのは“次男”だった。ロングヘアのウイッグを被って熱唱するユーモラスな姿が、話題を呼びそうだ。
もう一方の『ジャンボ宝くじ「夢見る毎日」篇』では、同楽曲をバラード調にアレンジ。Adoのエモーショナルな歌唱で、これまでとはひと味違う内容に仕上がっている。さらに11月下旬からは、特別CM『ジャンボ宝くじ「いろんな夢」篇』も順次放送予定。あわせて、コラボグッズなどが当たるプレミアムキャンペーンも11月21日からスタートする。
Adoのシンボルである“青い薔薇”の花言葉である「夢叶う」と、宝くじの持つ「夢を託す」という世界観がリンクし、ジャンボ宝くじ80周年を記念するにふさわしいコラボレーションとなった。
■Ado コメント
――「年末ジャンボ」ということで、年の瀬が近づいていますが、今年1年を振り返ってどのような年でしたか？ また、来年はどんな1年にしたいですか？
Ado：今年は海外でのライブツアーがあり、ほとんどを海外で過ごしておりましたので、今年は「海外の年」でした。来年はもっと「自分の内面と向き合う年」にできたらいいなと思っております。
――「年末ジャンボ」といえば、年の瀬の風物詩となっておりますが、Adoさんが年末年始に必ず行うことを教えてください。
Ado：年が変わる瞬間はいつもジャンプしています。今回も大ジャンプをする予定です。
――年末ジャンボの発売開始ということで、2025年も終わりを迎えますが、Adoさんの2025年の「漢字1字」を教えてください。
Ado：今年は「激」な1年でした。2文字なら「激動」です。海外でのライブツアーがあり物理的にも激動でしたし、Adoとしての活動も激的に色々な変化があったかなと思っています。
――Adoさんの「子供の頃の夢」と、今後アーティストとして「かなえたい夢」は何か教えていただけますでしょうか。
Ado：子供の頃の夢は「プリンセス」になって毎日ドレスを着て、お城に住むことが夢でした。今後かなえたい夢は、なるべく多くの方々が幸せに導かれるように、私自身の能力で誰かを幸せにするというよりも、誰かの人生の喜びや幸せを手伝う役割を果たしたいと思っております。
