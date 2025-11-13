WEST.、映像3部門同時1位 「ミュージックDVD・BD」歴代1位記録を自己更新【オリコンランキング】
WEST.の最新音楽映像作品『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』が、11月13日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得した。
【動画】WEST.ライブ本編から特典まで詰め込んだダイジェスト映像を公開
音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」においては、17作連続・通算17作目の1位に。歴代1位の記録をもつ「ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品数」【※1】と「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」【※2】を自己更新した。
初週売上は、DVD：2万5468枚、BD：6万1086枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：8万6554枚で1位となり、自身通算11作目の映像3部門同時1位獲得となった。
本作は、2025年3月から6月にかけて全国9都市28公演をまわった同名アリーナツアーより、5月6日に行われた横浜アリーナ公演の模様を映像化した作品。「オリコン週間アルバムランキング」（2025年3月24日付）で1位を獲得したアルバム『A.H.O. -Audio Hang Out-』を携えた今回のツアーは、メンバーひとりひとりが楽曲制作に携わった個性あふれる7曲のパフォーマンスや“アホ要素満載のコント”まで、WEST.らしさが詰まった内容になっている。
【※1】「ミュージックDVD・BD連続1位獲得作品数」記録は、歴代単独1位を自己更新／1位：WEST.（17作）、2位：SUPER EIGHT（15作）、3位：Hey! Say! JUMP、NEWS（13作）
【※2】「ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」記録は、歴代1位タイから歴代単独1位に／1位：WEST.（17作）、2位：乃木坂46（16作）、3位：SUPER EIGHT（15作）
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日）＞
