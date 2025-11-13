ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４０１ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式12日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 48329.87（+401.91 +0.84%）
ナスダック 23409.40（-58.90 -0.25%）
CME日経平均先物 51265（大証終比：+145 +0.28%）
欧州株式12日終値
英FT100 9911.42（+11.82 +0.12%）
独DAX 24381.46（+293.40 +1.22%）
仏CAC40 8241.24（+85.01 +1.04%）
米国債利回り
2年債 3.558（-0.033）
10年債 4.062（-0.054）
30年債 4.661（-0.045）
期待インフレ率 2.288（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.015）
英 国 4.398（+0.011）
カナダ 3.137（-0.035）
豪 州 4.379（-0.013）
日 本 1.684（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.52（-2.52 -4.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4202.60（+86.30 +2.10%）
ビットコイン（ドル）
101673.63（-932.54 -0.91%）
（円建・参考値）
1572万2810円（-144208 -0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
