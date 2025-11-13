NY株式12日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　48329.87（+401.91　+0.84%）
ナスダック　　　23409.40（-58.90　-0.25%）
CME日経平均先物　51265（大証終比：+145　+0.28%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9911.42（+11.82　+0.12%）
独DAX　 24381.46（+293.40　+1.22%）
仏CAC40　 8241.24（+85.01　+1.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.558（-0.033）
10年債　 　4.062（-0.054）
30年債　 　4.661（-0.045）
期待インフレ率　 　2.288（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.015）
英　国　　4.398（+0.011）
カナダ　　3.137（-0.035）
豪　州　　4.379（-0.013）
日　本　　1.684（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.52（-2.52　-4.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4202.60（+86.30　+2.10%）

ビットコイン（ドル）
101673.63（-932.54　-0.91%）
（円建・参考値）
1572万2810円（-144208　-0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ