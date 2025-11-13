プロ野球のフリーエージェント（FA）宣言選手が12日に公示された。8選手が権利を行使し、移籍を視野に入れる。13日から他球団との交渉が解禁され、西武は日本ハム・石井一成内野手（31）と13日に交渉することが判明。3年をベースとした複数年契約を用意しているとみられ、即日アタックで宣言残留を認めている日本ハムとの争いに挑む。

即戦力内野手が欲しい西武は、二、三塁と遊撃を守れることに加え、パンチ力が魅力の石井に狙いを定めた。7日に広池浩司球団本部長が「FA資格のある人はしっかり調査している。（石井に）興味はあります」と語っており、交渉解禁即日交渉で誠意を示す。

「打てる内野手」の補強が急務だ。3年連続Bクラスの5位に沈んだ今季は、チーム打率・232、長打率・328がいずれもリーグ最下位。特に内野手の整備は課題の一つで、外崎、源田が32歳とベテランの域に入ってきている。遊撃の源田は打率・209と、昨年の・264から大きく数字を落とした。滝沢、山村らが出場した二塁手は、守備位置別でワーストの打率・206に沈んだ。

西武は石井の実力を身をもって感じている。対戦球団別で最も高い打率・356、出塁率・406、3本塁打をマークされた。新庄監督も認めるパンチ力ある打撃を生かして二塁の定位置をつかみ、チームの2年連続2位に大きく貢献する姿を目の当たりにした。

日本ハムは複数年契約を提示して宣言残留を認めている。西武側は3年を基本とした複数年契約を用意して“ラブコール”するとみられる。人的または金銭の補償が発生しない年俸Cランクとあり、「試合に出られないと面白くないので、一番は出場機会」と語った石井の調査を進めてきた。西武にとっては98年の中嶋聡、08年の石井一久、16年の木村昇吾以来となる、4人目のFA補強を目指す。

通算743試合出場と経験豊富。1〜9番の全打順でスタメン出場するなど、起用法に柔軟に対応してきた。「権利があるので他の球団の評価を聞いてみたい」と語る万能内野手。即日アタックで熱い思いを伝える。