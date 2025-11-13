年内いっぱいで所属事務所「研音」を退所し、独立する俳優の唐沢寿明（６２）、女優の山口智子夫妻（６１）が、来年１月から玉木宏（４５）、高岡早紀（５２）らが所属する芸能事務所「アオイコーポレーション」と業務提携を結んで活動することが１２日、分かった。

夫妻をよく知る芸能関係者によると、唐沢は「アオイ―」の社長と３０年以上の親交があり、「遠慮せずに何でも相談できる間柄。業界の先輩として敬意を抱いている」（同関係者）という。今回、夫妻でそろって独立することを決断し、個人事務所「ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ」を設立する際にも、相談相手として信頼を寄せていたようだ。

この関係者は「役者として十分なキャリアのある唐沢さんも事務所の経営面、運営の部分では分からないことも多い。不安な部分もあるだろうし、困った時に気心の知れた存在の人間がサポートしてくれるのは心強いのでは」と指摘した。唐沢が「アオイ―」の社長と定期的に会って話を聞いてもらう中で、業務提携する形に収まったとみられる。

「アオイコーポレーション」は１９８０年創業の老舗芸能プロダクションの一つ。同事務所はこの日、スポーツ報知の取材に「（唐沢、山口夫妻と）来年１月から業務提携を結ぶのは事実です」と認めた。