ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３４８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式12日（NY時間12:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 48276.36（+348.40 +0.73%）
ナスダック 23321.80（-146.50 -0.62%）
CME日経平均先物 51240（大証終比：+120 +0.23%）
欧州株式12日終値
英FT100 9911.42（+11.82 +0.12%）
独DAX 24381.46（+293.40 +1.22%）
仏CAC40 8241.24（+85.01 +1.04%）
米国債利回り
2年債 3.556（-0.035）
10年債 4.056（-0.060）
30年債 4.652（-0.053）
期待インフレ率 2.286（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.015）
英 国 4.398（+0.011）
カナダ 3.129（-0.043）
豪 州 4.379（-0.013）
日 本 1.684（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.63（-2.41 -3.95%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4200.10（+83.80 +2.04%）
ビットコイン（ドル）
101581.06（-1025.11 -1.00%）
（円建・参考値）
1570万7479円（-158513 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
