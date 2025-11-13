こばしり。、未公開衣装＆カット満載の“特別小冊子”が付録に 神秘的な美しさを凝縮
13日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）には、特別付録小冊子にこばしり。が登場する。
【写真】神秘的で艶やかなグラビアを披露したこばしり。
大好評を博した前回の巻頭グラビア「流るる」から、未公開衣装と未公開カットのみで構成された特別すぎる小冊子。これまでにないほど神秘的で艶やかに、“こばしり。”の美しさとスタイルが詰まっている。
写真集の発売も決まり、ますます美しさが増していく“こばしり。”の姿を閉じ込めた、まさに永久保存版の一冊となっている。
なお、表紙＆巻頭グラビアには藤崎ゆみあ、センターグラビアに由良ゆら（＃よーよーよー）、巻末グラビアに沢美沙樹が登場する。
【写真】神秘的で艶やかなグラビアを披露したこばしり。
大好評を博した前回の巻頭グラビア「流るる」から、未公開衣装と未公開カットのみで構成された特別すぎる小冊子。これまでにないほど神秘的で艶やかに、“こばしり。”の美しさとスタイルが詰まっている。
写真集の発売も決まり、ますます美しさが増していく“こばしり。”の姿を閉じ込めた、まさに永久保存版の一冊となっている。
なお、表紙＆巻頭グラビアには藤崎ゆみあ、センターグラビアに由良ゆら（＃よーよーよー）、巻末グラビアに沢美沙樹が登場する。