沢美沙樹、“超絶BODY”全開で『ヤンジャン』帰還 美と迫力が大増量のグラビアに
グラビアアイドルの沢美沙樹が、13日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）の巻末グラビアに登場する。
【写真】圧巻の超絶美BODYを披露した沢美沙樹
現在、各誌グラビアを席巻中の期待度No.1グラドル・沢が、2度目の『ヤンジャン』登場を果たす。美しさと超絶BODYの迫力がともにボリュームアップした今回のグラビアは、好天に恵まれた海辺でのロケ撮影を敢行。夏が帰ってきたような開放的な雰囲気の中で、ナイトシーンもフィーチャーし、艶やかさとドラマチックさがさらにマシマシに。全カットから押し寄せる“圧”を感じられる仕上がりとなっている。
なお、表紙＆巻頭グラビアには藤崎ゆみあ、センターグラビアに由良ゆら（＃よーよーよー）、特別付録小冊子にはこばしり。が登場する。
