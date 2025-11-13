『ヤンジャン』由良ゆら、“あざとかわいい”魅力全開 大人びた色っぽい表情も披露
アイドルグループ・＃よーよーよーのさくらピンク担当・由良ゆらが、13日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）のセンターグラビアに登場する。
【写真】あざとかわいい水着姿も披露した由良ゆら
個性爆発のグループを代表するあざとかわいい“ゆらゆら”が、久々に『ヤンジャン』に帰還。すっかり大人になった色っぽい表情にドキドキしつつも、由良の魅力である“思わずギュッとしたくなる子どもっぽさ”と“愛嬌あふれるかわいさ”を披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには藤崎ゆみあ、巻末グラビアに沢美沙樹、特別付録小冊子にはこばしり。が登場する。
【写真】あざとかわいい水着姿も披露した由良ゆら
個性爆発のグループを代表するあざとかわいい“ゆらゆら”が、久々に『ヤンジャン』に帰還。すっかり大人になった色っぽい表情にドキドキしつつも、由良の魅力である“思わずギュッとしたくなる子どもっぽさ”と“愛嬌あふれるかわいさ”を披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには藤崎ゆみあ、巻末グラビアに沢美沙樹、特別付録小冊子にはこばしり。が登場する。