　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万1160円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては96.69円高。出来高は6477枚となっている。

　TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.67ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51160　　　　　 +40　　　　6477
日経225mini 　　　　　　 51160　　　　　 +40　　　138288
TOPIX先物 　　　　　　　　3378　　　　　 +12　　　 10015
JPX日経400先物　　　　　 30445　　　　　 +60　　　　 664
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+0　　　　 407
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース