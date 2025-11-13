日経225先物：13日2時＝40円高、5万1160円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万1160円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては96.69円高。出来高は6477枚となっている。
TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51160 +40 6477
日経225mini 51160 +40 138288
TOPIX先物 3378 +12 10015
JPX日経400先物 30445 +60 664
グロース指数先物 722 +0 407
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51160 +40 6477
日経225mini 51160 +40 138288
TOPIX先物 3378 +12 10015
JPX日経400先物 30445 +60 664
グロース指数先物 722 +0 407
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース