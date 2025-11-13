フリーエージェント（ＦＡ）宣言選手が１２日、コミッショナーから公示され、日本ハムの石井一成内野手（３１）、ＤｅＮＡの桑原将志外野手（３２）ら８選手が名を連ねた。国内ＦＡ権を行使した石井を巡っては、西武が交渉解禁日となる１３日に即日アタックをしかける見通しとなった。

西武が石井獲得へ即日アタックをしかける見込みとなった。球団はすでに本格的な調査を進めており、１３日の交渉解禁日に備えて３年契約をベースとした好条件を用意。打てる内野手獲得に向け、最大限の誠意を見せる。

課題解消へ必要な戦力だ。今季、滝沢、山村、仲田らが争った二塁手の打率は、守備位置別ワーストの２割６厘。遊撃の源田も打率２割９厘と不振に苦しみ、二遊間の補強は急務となっていた。石井は今季、日本ハムの正二塁手として１０８試合に出場し、打率２割５分９厘、６本塁打。リーグワースト４１０得点の貧打解消へ、西武の補強ポイントと合致する。

年俸４０００万円で人的補償を伴わないＣランクとみられる。日本ハムからも複数年契約で強く慰留されており、申請書類を提出した７日には「権利を行使できるタイミングは今だと思った。残りたい気持ちもあるが、一番は出場機会。試合に出られないと面白くないので」と、出場機会を最優先に所属先を探す考えを明かしていた。２０１９年以来のリーグＶへ、西口西武がＦＡ戦線のゴングと同時に動きを加速させる。