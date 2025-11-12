業績が好調で黒字にも関わらず、自主的に会社をたたむ黒字廃業。その原因の一つとなっているのが、事業を受け継ぐ後継者の不在です。石川県内の後継者不足の現状を取材しました。



12日、石川県小松市の商工会議所で行われていたのは、事業承継についての勉強会。



小松市商工労働課・井上 未佳 主査：

「今の時代を反映しまして、なかなか息子、娘に、ご家族に、従業員に(事業承継)というのが、難しいような状況に見受けられます」





企業の業績が好調であるにも関わらず、事業を畳む黒字廃業。その理由の多くは、後継者不足です。

2023年の調査では、廃業を予定する企業の3割近くが、後継者の不在を理由に挙げています。



また、帝国データバンクの調査では、去年、全国で500以上の企業が後継者の不在を理由に廃業し、石川県内でも56パーセントの企業が、後継者がいないと回答しています。



小松市商工労働課・井上 未佳 主査：

「後継者がいないということで廃業していくというのは、地域の魅力が損失して失われていくということにもつながっていくと考えています」



石川県小松市で50年以上に渡って地域の宿泊需要を支えてきた「大くぼ旅館」。



代表の大窪栄一さんは75歳を迎え、事業承継を考え始めましたが、後継者探しに難航しています。



大くぼ旅館・大窪 栄一 さん：

「娘が3人いるんです。3人とも県外に嫁に行って、家庭を持っていて」



増築や改築を重ね、時代の流れに対応してきたこちらの旅館。

毎週末、必ず宿泊するリピーター客がいる他、部活動などの団体客の需要も多く、毎年、黒字が続いているといいます。



大くぼ旅館・大窪 栄一 さん：

「(Q. 団体客は年間何組くらい来る？) 100組くらいいらっしゃると思います。(Q. 客には困っていない？) そうなんです」



しかし、体力が低下するにつれ、団体客の対応が難しくなり、現在は、稼働率を50％に抑えていると言います。



大くぼ旅館・大窪 栄一 さん：

「(Q. あと何年くらい体力が続く？) 2、3年かな、よくて」



柴山潟に近いことから、カヌーの日本代表も利用するこの旅館。

この日も選手とコーチが、長期滞在していました。



宿泊する選手は：

「実家に近い、おじいちゃんおばあちゃんに似てるような感じで、癒されるというか落ち着く」

「カヌーの選手も結構、利用する中で、こういう施設がなくなってしまうのは寂しいというか、よくないかなと思います」



大くぼ旅館・大窪 栄一 さん：

「(Q. もしも旅館がなくなるとどういう気持ちになります？) 自分の魂を失うような感じがします。お客様とのふれあい、信頼関係。そういうものを失うような感じなので、お客様をずっと末永く、後継者が継いでいってくれるような感じになれば一番ありがたいです」



大窪さんは、行政の支援なども受けながら、後継者を探しています。



後継者不在による企業の廃業は、街の活力を失うことにも直結します。

中小機構北陸本部・磯部 光春 課長：

「後継者を育てていく環境を作ってあげるというのが、非常に大事ではないかなと思います。自社の強みであったり、弱みであったり、両方をちゃんと知ったうえで、いかに強みを伸ばしていくかというところが大事になってまいります」



築き上げてきた事業を、次の世代へ。



街の明かりを絶やさないために、多くの企業がバトンの受け手を探しています。