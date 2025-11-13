ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３５９ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式12日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 48287.38（+359.42 +0.75%）
ナスダック 23336.09（-132.21 -0.56%）
CME日経平均先物 51300（大証終比：+180 +0.35%）
欧州株式12日GMT16:07
英FT100 9913.16（+13.56 +0.14%）
独DAX 24367.53（+279.47 +1.16%）
仏CAC40 8256.52（+100.29 +1.23%）
米国債利回り
2年債 3.562（-0.029）
10年債 4.065（-0.051）
30年債 4.663（-0.043）
期待インフレ率 2.294（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.647（-0.011）
英 国 4.400（+0.013）
カナダ 3.142（-0.030）
豪 州 4.379（-0.013）
日 本 1.684（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.87（-2.17 -3.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4187.50（+71.20 +1.73%）
ビットコイン（ドル）
101934.00（-672.17 -0.66%）
（円建・参考値）
1577万2248円（-104005 -0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
