NY株式12日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　48287.38（+359.42　+0.75%）
ナスダック　　　23336.09（-132.21　-0.56%）
CME日経平均先物　51300（大証終比：+180　+0.35%）

欧州株式12日GMT16:07
英FT100　 9913.16（+13.56　+0.14%）
独DAX　 24367.53（+279.47　+1.16%）
仏CAC40　 8256.52（+100.29　+1.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.562（-0.029）
10年債　 　4.065（-0.051）
30年債　 　4.663（-0.043）
期待インフレ率　 　2.294（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.647（-0.011）
英　国　　4.400（+0.013）
カナダ　　3.142（-0.030）
豪　州　　4.379（-0.013）
日　本　　1.684（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.87（-2.17　-3.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4187.50（+71.20　+1.73%）

ビットコイン（ドル）
101934.00（-672.17　-0.66%）
（円建・参考値）
1577万2248円（-104005　-0.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ