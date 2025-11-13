大リーグの球団幹部らが集まるGM会議が11日（日本時間12日）に開幕した。パドレスのA・J・プレラー編成本部長（48）は、西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）の獲得競争への参戦を明言。今井と親交が深いダルビッシュ有投手（39）にも助言を求め、“交渉役”としての役割を期待した。

「特定のFA選手については話せない」が常とう句のGM会議で、パドレスは別だった。A・J・プレラー編成本部長は「スカウティングを続けてきた。タイミングが来たらしっかり動けるように準備している」と今井争奪戦への参戦を認めた。

先発補強が急務だ。今季8勝のシース、5勝のキングがFA。さらにダルビッシュが2度目の右肘手術を受け来季全休に。10試合以上に先発したのは13勝のピベッタと6勝のバスケスのみとなる。

数年にわたり自身も日本で今井を視察したプレラー編成本部長は「成長の過程を見るのは楽しかった。身体能力が高いし、球速を維持できる。年々、成長を続ける選手は、それだけで努力の証であり、順応力の高さを示している」と絶賛。そして20年オフに知人を通じて今井と交流が始まったダルビッシュが心強い存在だ。「偉大な投手であるだけでなく、優れたスカウトでもある。彼の意見や見解はいつも聞くし、今回も同じように相談するつもり」と“交渉役”としても期待した。

この日、今井はインスタグラムを更新。ダルビッシュからの「いよいよアメリカやね」というエールに「不安と楽しみがありますがめちゃくちゃ勇気付けられました」と返した。間もなく始まる争奪戦。パ軍の準備は整っている。（杉浦大介通信員）

≪メッツも関心 米メディアが報道≫今井についてこの日、米メディアがメッツが関心を示していると報道。ただ、デービッド・スターンズ編成本部長は「先発市場には確実に関わるつもりだ」と慎重だった。カージナルスのハイム・ブルーム編成本部長編は「才能が全てを物語っている。彼は本当に優れた投手だし、米国で順応できない理由が見当たらない」と高評価。ドジャースのブランドン・ゴームズGMは「我々はいい選手が好き。流れに任せるだけだ」とした。