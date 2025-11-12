市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士

お願いします。あす13日からの天気のポイントです。

小野

朝と昼の気温の差に加え、日ごとの差も大きくなります。注意してください。来週18日の“雨か雪”という予報は変わっていません。



あす13日朝9時の予想天気図です。

小野

前線が北日本を通過します。石川県内は、時々、雲が広がるでしょう。





気象台の週間予報です。

小野

晴れは16日・日曜日まで続くでしょう。週明け18日・火曜日の“雨か雪”という予報は変わっていません。18日の金沢の最高気温が10度、最低気温が4度は、どちらも12月中旬並みです。朝と昼の気温の差に加え、日ごとの差も大きくなります。



市川

体調管理に気を付けたいですね。



小野

さて、先週、気象台のイチョウの標本木が黄色く色づいたと発表がありました。

小野

気象台では、季節の移り変わりを把握するために、ごらんの 6つの植物の開花や色づきを観測しています。



市川

イチョウの次は、カエデですね。

小野

金沢のカエデの紅葉の平年日は11月24日です。



市川

来週は気温が下がるので、紅葉も一気に進むかもしれませんね。