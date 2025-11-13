プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「菜園風スパゲティー」 「梅ゴマドレッシングのサラダ」 「サツマイモのポタージュ」 の全3品。
どの料理にも野菜をたくさん使って。旬の味が楽しめるスパゲティーの献立。

【主食】菜園風スパゲティー
野菜の水分のみで加熱して、甘みや旨みを十分に引き出しましょう。野菜の美味しさが引き立つようシンプルな味付けで。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：693Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

スパゲティー  160g
  水  2000ml
  塩  大さじ1
ソーセージ  (ハーブ)4本 ブロッコリー  1/2株 プチトマト  8個
キャベツ  2枚
カブ  (小)1個
塩  小さじ1/2
＜香り出し＞
  玉ネギ  (粗みじん切り)1/2個分
  ニンニク  (みじん切り)1片分
  オリーブ油  大さじ2
ゆで汁  (スパゲティー)100ml
塩コショウ  適量

【下準備】

ブロッコリーは小房に分ける。茎の部分は厚めに皮をむき、厚さ1cmに切る。プチトマトはヘタを取り、半分に切る。キャベツはザク切りにする。

©Eレシピ


カブは皮をむき、6等分のくし切りにする。＜香り出し＞の玉ネギは粗みじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンに＜香り出し＞の材料を入れ、中火にかける。香りがでるまでゆっくり炒める。

©Eレシピ


2. (1)にブロッコリー、プチトマト、キャベツ、カブを入れ、油が回るように炒める。塩を入れて炒め合わせ、蓋をして野菜が柔らかくなるまで加熱する。

©Eレシピ


野菜が蒸されて、美味しくなります。
3. 鍋に湯を沸かし、塩を入れる。沸騰したらスパゲティーを入れる。混ぜながら、所定の時間までゆでる。

©Eレシピ


4. (2)に(3)のゆで汁を加え、塩コショウで味を調える。ソーセージをのせ、蓋をして温める。

©Eレシピ


5. (4)のソーセージを取り出し、(3)のスパゲティーの湯をきって加え、混ぜ合わせて器に盛り、ソーセージをのせる。

©Eレシピ



【副菜】梅ゴマドレッシングのサラダ
コクのあるドレッシングに梅干しを入れて。キリッとした酸味がアクセントになります。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

レタス  2~3枚
大根  1~2cm
ブロッコリースプラウト  1/2パック ＜梅ゴマドレッシング＞
  梅干し  2個
  練り白ゴマ  大さじ1
  マヨネーズ  大さじ1
  酢  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
白ゴマ  少々

【下準備】

レタスは水に放ち、パリッとしたら食べやすい大きさに手でちぎる。大根は細いせん切りにする。ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、水に放ってザルに上げる。

©Eレシピ


＜梅ゴマドレッシング＞の梅干しは種を取り除き、粗みじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜梅ゴマドレッシング＞の材料を入れ、泡立て器で均一になるまで混ぜる。

©Eレシピ


2. レタス、大根、ブロッコリースプラウトを混ぜ合わせて器に盛り、(1)の＜梅ドレッシング＞をかける。上から白ゴマを振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】サツマイモのポタージュ
秋に一度は作って欲しいポタージュスープ。シナモンの香りが食欲をそそります。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

サツマイモ  (中)1本(160g)
玉ネギ  1/4個
  塩  少々
  サラダ油  小さじ1
水  200ml
牛乳  150ml
塩コショウ  少々
バター  10g
シナモンパウダー  少々

【下準備】

サツマイモは皮をむき、1cm程度のイチョウ切りにする。水につけてアクを抜く。玉ネギは薄切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、玉ネギを入れて塩少々を振り、炒める。玉ネギが透き通ったら、サツマイモを加えてさらに炒める。

©Eレシピ


2. (1)に水を加え、蓋をして沸騰したら火を弱め、サツマイモが柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


3. (2)をミキサーにかけ、ペースト状にする。鍋に戻して牛乳を加え、沸騰させないよう気をつけて温める。塩コショウで味を調え、バターを加えて溶かす。

©Eレシピ


4. (3)を器に注ぎ、シナモンパウダーを振る。

©Eレシピ