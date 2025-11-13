【今日の献立】2025年11月13日(木)「菜園風スパゲティー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「菜園風スパゲティー」 「梅ゴマドレッシングのサラダ」 「サツマイモのポタージュ」 の全3品。
どの料理にも野菜をたくさん使って。旬の味が楽しめるスパゲティーの献立。
【主食】菜園風スパゲティー
野菜の水分のみで加熱して、甘みや旨みを十分に引き出しましょう。野菜の美味しさが引き立つようシンプルな味付けで。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：693Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）スパゲティー 160g
水 2000ml
塩 大さじ1
ソーセージ (ハーブ)4本 ブロッコリー 1/2株 プチトマト 8個
キャベツ 2枚
カブ (小)1個
塩 小さじ1/2
＜香り出し＞
玉ネギ (粗みじん切り)1/2個分
ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ2
ゆで汁 (スパゲティー)100ml
塩コショウ 適量
【下準備】ブロッコリーは小房に分ける。茎の部分は厚めに皮をむき、厚さ1cmに切る。プチトマトはヘタを取り、半分に切る。キャベツはザク切りにする。
©Eレシピ
カブは皮をむき、6等分のくし切りにする。＜香り出し＞の玉ネギは粗みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに＜香り出し＞の材料を入れ、中火にかける。香りがでるまでゆっくり炒める。
©Eレシピ
2. (1)にブロッコリー、プチトマト、キャベツ、カブを入れ、油が回るように炒める。塩を入れて炒め合わせ、蓋をして野菜が柔らかくなるまで加熱する。
©Eレシピ
野菜が蒸されて、美味しくなります。
3. 鍋に湯を沸かし、塩を入れる。沸騰したらスパゲティーを入れる。混ぜながら、所定の時間までゆでる。
©Eレシピ
4. (2)に(3)のゆで汁を加え、塩コショウで味を調える。ソーセージをのせ、蓋をして温める。
©Eレシピ
5. (4)のソーセージを取り出し、(3)のスパゲティーの湯をきって加え、混ぜ合わせて器に盛り、ソーセージをのせる。
©Eレシピ
【副菜】梅ゴマドレッシングのサラダ
コクのあるドレッシングに梅干しを入れて。キリッとした酸味がアクセントになります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レタス 2~3枚
大根 1~2cm
ブロッコリースプラウト 1/2パック ＜梅ゴマドレッシング＞
梅干し 2個
練り白ゴマ 大さじ1
マヨネーズ 大さじ1
酢 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
白ゴマ 少々
【下準備】レタスは水に放ち、パリッとしたら食べやすい大きさに手でちぎる。大根は細いせん切りにする。ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、水に放ってザルに上げる。
©Eレシピ
＜梅ゴマドレッシング＞の梅干しは種を取り除き、粗みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜梅ゴマドレッシング＞の材料を入れ、泡立て器で均一になるまで混ぜる。
©Eレシピ
2. レタス、大根、ブロッコリースプラウトを混ぜ合わせて器に盛り、(1)の＜梅ドレッシング＞をかける。上から白ゴマを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】サツマイモのポタージュ
秋に一度は作って欲しいポタージュスープ。シナモンの香りが食欲をそそります。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）サツマイモ (中)1本(160g)
玉ネギ 1/4個
塩 少々
サラダ油 小さじ1
水 200ml
牛乳 150ml
塩コショウ 少々
バター 10g
シナモンパウダー 少々
【下準備】サツマイモは皮をむき、1cm程度のイチョウ切りにする。水につけてアクを抜く。玉ネギは薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、玉ネギを入れて塩少々を振り、炒める。玉ネギが透き通ったら、サツマイモを加えてさらに炒める。
©Eレシピ
2. (1)に水を加え、蓋をして沸騰したら火を弱め、サツマイモが柔らかくなるまで煮る。
©Eレシピ
3. (2)をミキサーにかけ、ペースト状にする。鍋に戻して牛乳を加え、沸騰させないよう気をつけて温める。塩コショウで味を調え、バターを加えて溶かす。
©Eレシピ
4. (3)を器に注ぎ、シナモンパウダーを振る。
©Eレシピ