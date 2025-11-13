「車移動派」なら“こっち”かも！【ユニクロ】大人の即戦力！「ショート丈アウター」

車移動派の即戦力として活躍に期待できるのは、脚にまとわりつかず動きやすいショート丈かも。そこで今回は、トレンド感をまとえるコーデュロイ素材のジャケットや、リラックス感のあるコートなど、大人女性が軽快に羽織れておしゃれ見えしそうなおすすめアウターを【ユニクロ】からピックアップします。

艶めくコーデュロイ素材のジップアップジャケット

【ユニクロ】「コーデュロイショートジャケット」\5,990（税込・セール価格）

太畝のコーデュロイ素材が、カジュアル感とともにコーデのトレンドムードも高めるジップアップジャケット。美しい艶があるおかげで、大人のキレイめコーデの外し役としても馴染みやすそうです。やや身幅に余裕を持たせたショート丈がスタイルアップを狙えるだけでなく、こなれ見えも後押し。

レザー調素材を気取らず羽織れるシャツ襟ジャケット

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」\6,990（税込・セール価格）

本格的なレザーのようなマットな質感を表現した合成皮革素材のショート丈ジャケット。この秋冬のコーデに一点投入で感度の高さをアピールしてくれそうです。シャツ襟のデザインを落とし込んでいることで、気取った印象になりすぎないのも魅力。裏地には中綿入りのキルトが採用されているため、本格的な冬まで長く頼れる一着になりそう！

フライトジャケットを再解釈した都会的なブルゾン

【ユニクロ】「パフテックショートブルゾン」\7,990（税込）

機能的なフライトジャケットのデザインを都会的に再解釈した、ショート丈のブルゾン。着丈はコンパクトにしつつ、袖や身頃に程よくボリュームを持たせたシルエットが、さらりと羽織って絵になる一着です。袖口と裾はゴム仕様になっており、シルエットのメリハリと身軽に動きやすい機能性を両立。ユニセックスアイテムのため、自分なりのベストなサイズを模索してみて。

大きめ襟とボタンが存在感を発揮する高見えコート

【ユニクロ】「ダブルフェイスショートコートリラックスフィット」\6,990（税込）

ウールを混ぜた「ふくらみ感のあるダブルフェイス素材」（公式ECサイトより）が高見えを狙える、端正なショート丈のコート。フロントのダブルブレストデザインと大きめの襟が、シャツやセーターを中にレイヤードした際にも存在感を発揮します。シルエットにはリラックス感がありつつもボトムスのシルエットを邪魔しないショート丈で、足さばきも軽快に行えそうです。

