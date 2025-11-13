米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕した。パドレスのプレラーＧＭはポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手（２７）の争奪戦参戦を明言。ダルビッシュの力を借り、評価急上昇中の右腕獲得を狙う。また、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）も話題の中心となりそうだ。

まだ具体名を口にする球団が少ない中で、パドレスのプレラーＧＭは、今井争奪戦への参戦を高らかに宣言した。「いい投手だし、運動能力が高い。球速を出せて、直近数年で制球力もどんどん向上している」。数年間をかけて視察してきたことを明かし、「Ｈｏｐｅｆｕｌｌｙ（願わくば）」というワードを３度繰り返して熱意を示した。

「願わくば、願わくば、願わくば、その時（争奪戦の開始）が来た時に、準備完了となっていたい」

背景には苦しい台所事情もある。今オフ、自身２度目の右肘靱帯（じんたい）手術を受けたダルビッシュが来季全休。キング、シースと先発の軸２人はＦＡとなり、主戦級を３枚欠いた状態になり得る。そんな中、今井獲得の“切り札”になるのがダルビッシュだ。「偉大な投手であるだけでなく、いいスカウトでもあるんだよ。いつも彼の意見をチェックしている」と同ＧＭは明かした。

この日、今井は自身のインスタグラムで「いよいよアメリカやね」「これから忙しくなるやろうけど体調気をつけて」などとダルからメッセージを受け取ったことを明かし、「不安と楽しみが両方ありますがめちゃくちゃ勇気づけられました」と投稿した。普段から他球団の日本人のことも気にかける右腕。今後の面接で直接出馬する可能性も十分考えられる。

「ニューヨーク・ポスト」のＦＡランクで敏腕記者のＪ・ヘイマン氏から２位に位置付けられ、８年２億ドル（約３０９億円）という超大型契約予想も出ている今井。ヤンキース、メッツなど資金力のある球団も関心を寄せているとされるが、ダルビッシュの存在は大きな武器になりそうだ。