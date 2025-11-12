被災した能登の人々に元気と勇気を届けたいと、長野県の高校生たちが今月、穴水町を訪れました。アートに込められた生徒たちの思いに迫ります。

「♪オ～レ～ オ～レ～」



軽快な振り付けで、歌の練習をする生徒たち。



こちらの教室では、あるものを制作。



10月30日、長野県伊那市の高遠高校では、芸術文化コースの授業の一環で、石川県穴水町の仮設住宅で、支援活動をするための準備が行われていました。





去年元日の能登半島地震で被災した人たちを、アートで支援する計画です。穴水町では今も、532の仮設住宅に498世帯、1008人（9月末時点）が暮らしています。高遠高校・美術専攻3年生：「早く無事に暮らせるように、落ち着けるように、願いながら作っています」この日、美術専攻の生徒たちが制作していたのは、折り鶴を貼って作るモザイクアートです。

「美術を通して元気や勇気を与えたい」と、穴水町の仮設住宅に、モザイクアートを届けることにしました。



高遠高校・美術専攻3年生：

「自分にできることって、それこそ募金活動とかそういうのしかないなって考えていて。みんなで何やるってずっと考えてきて、できることあるんだって気づきがあってよかったです」



七福神がデザインされた作品に…



大漁旗をイメージした縦180センチ、横270センチのモザイクアート。



能登はスルメイカ漁が盛んなことから、巨大なイカと招き猫が描かれています。



さらに…



高遠高校・宮澤 洋祐 教諭：

「共越ですね。遠く離れていますが、私たちと一緒にいろいろな困難を乗り越えていこうということから、生徒たちが考えました」

モザイクアートに使われた折り鶴は、1万5000羽。



伊那市内の小中学生や住民が、協力してくれました。



1羽1羽に、思いが込められています。



高遠高校・美術専攻3年生：

「多くの、例えば高遠の地域の人もかかわっているし、留学生の方に鶴を折ってもらったりしたので、本当にいろんな人が応援してるんだよなっていうのを、伝えに行ける作品だと思います」



モザイクアートの他にも、生徒たちは入浴剤を手作りしました。



高遠高校・美術専攻3年生：

「心も体も温まってほしいと思って、いい匂いとか、安らぐような入浴剤を作っています」

今月、石川県穴水町に、高遠高校の生徒たちがやってきました。



1泊2日の日程で、穴水町の高校生や住民たちと交流します。



仮設住宅の住民たちと協力して行っているのは、モザイクアートの仕上げ作業。



「できてます、できてますよ」

「鶴折るなんて久しぶりやもんね」



住民たちが折った鶴を貼り付けて完成です。

仮設住宅の住民：

「楽しいです。仮設からあまり出ないけど、ここへきたので、すごく楽しいです」

「皆さん生徒さん、1羽1羽心を込めて折ってくださったんやなと思うと、とても感激です」



高遠高校の生徒：

「最初どんな人たちかわかんなくて、すごい緊張してたんですね。お互い緊張してて会話も固かったんですけど、笑顔を見せてくれるようになって、すごいあったかい気持ちになりました。まだ地震から少ししかたってなくて、それでもがんばっている人たちを見て、ほんとにすぐっていうのは難しいかもしれないですけど、どんどんよくなっていくことを願っています」



300キロ以上離れていても、心でつながっている。



長野県の生徒たちの温かな思いが、能登の復興を支えています。