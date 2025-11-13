¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡ÛÄÚ°æ¹¯À²¡¡¥¨¡¼¥¹µ¡¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼Â´¶¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤Ë¡ý¤¬¤Ä¤¯¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹£±£±¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿ÄÚ°æ¹¯À²¡Ê£´£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò¤Ç£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¡££¹£Ò¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤Ë¡ý¤¬¤Ä¤¯¡×¤È¥¨¡¼¥¹µ¡¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½éÆü¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£ÆâÍÆ¤â£²ÁöÁ°¤Ï¹¾¸ÍÀî£ÇII¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¢Á°Áö¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÍÌ¾¸Ð£Çµ¡¦£·£²¼þÇ¯µÇ°¤È¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤â¥¨¡¼¥¹µ¡¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£