将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１２日、京都市の京都競馬場で始まった。

午後６時１分、佐々木八段が８５手目を封じて、１日目を終えた。

藤井竜王の開幕３連勝で迎えた本局は、互いの角を交換し持ち駒にする「角換わり」に進んだ。後手の藤井竜王は△６二玉と右側に玉を動かす「右玉」に構え、先手の出方を待つ。佐々木八段は飛車や金を細かく動かして陣形を崩そうとするなど高度な駆け引きが続いた。藤井竜王が△４二玉と陣形を整えた局面で、佐々木八段が４５分考えて封じた。

解説の阿久津主税（ちから）八段は「封じ手以降、駒がぶつかり、２日目は戦いが激しくなりそうだ」と話した。対局は１３日午前９時過ぎに再開される。

【１日目手順】▲佐々木△藤井

▲７六歩△８四歩▲２六歩

△３二金▲２五歩△８五歩

▲７七角△３四歩▲８八銀

△７七角成▲同 銀△２二銀

▲１六歩△１四歩▲３八銀

△３三銀▲３六歩△６二銀

▲４六歩△７四歩▲７八金

△９四歩▲３七桂△５二金

▲９六歩△６四歩▲６八玉

△６三銀▲４七銀△７三桂

▲６六歩△８一飛▲４八金

△６二玉▲７九玉△５四歩

▲５八金△４四歩▲２九飛

△７二玉▲８八玉△６二金

▲５六歩△５二金▲６八銀

△４二銀▲６七銀△４三銀

▲７七桂△３三桂▲２四歩

△同 歩▲同 飛△２三歩

▲２九飛△６二玉▲２四歩

△同 歩▲同 飛△２三歩

▲２九飛△５三金▲２五桂

△同 桂▲同 飛△５二金

▲２九飛△５一玉▲７九玉

△８六歩▲同 歩△同 飛

▲８七歩△８一飛▲３五歩

△同 歩▲８五桂打△６一桂

▲７三桂成△同 桂▲８五桂打

△６一桂▲８六歩△４二玉

▲封じ手

持ち時間

各８時間△３・３７分▲３・３５分８５手