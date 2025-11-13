Ë­ÅÄ·ò»ÎÏº

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ç­µ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡Ë­ÅÄ·ò»ÎÏº¡Ê£²£¹¡á»°½Å¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ãæ¤Çº´Æ£Íã¤Ë¤µ¤Ð¤«¤ì¤Æ£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö£²¼þ£±£Í¤Ç³°¤ËÄ¥¤ê²á¤®¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£

¡¡ÁêËÀ¤ÏÉ¾È½¤Î£µ£´¹æµ¡¡£¡Ö¤Þ¤À½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¿­¤Ó¤è¤ê¤Ï²ó¤êÂ­¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥Ú¥é¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¬¤­ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÉýÄ´À°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£³ÀáÁ°¤Î¤Ó¤ï¤³¤Çº£Ç¯£²²óÌÜ¤Î£Ö¡£¡Ö¥ê¥º¥à¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ°­¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÆ¬¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£µîÇ¯¤¬µîÇ¯¤Ç½ÐÍè²á¤®¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£º£Ç¯¤¬°­¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ºòÇ¯£¹£Ö¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÎäÀÅ¤Ë¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡Öº£¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¡½¡½¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ­¤òÃå¤±¤Æ£Ç­µ½é£Ö¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£