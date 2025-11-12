アース・スター コミックス、『Knights of Scarlet』第2巻など新刊8点を発売
アース・スター エンターテイメントが刊行するコミックレーベル「アース・スター コミックス」の新刊が2025年11月12日(水)に発売された。
■『Knights of Scarlet』第2巻
著：Romi
円卓の騎士、聖剣のもとに集う！
吸血鬼討伐騎士団《ブラッドナイツ》の総司令マーリンから告げられた衝撃の真実を受けて、半吸血鬼ランスロットと行動を共にすることになったアルトリウス。2人は騎士団生活の中で、先輩である円卓の騎士たちと出会いそして成長していく。ゴシックバトルダークファンタジー、第2巻！
■『聖女の妹の尻拭いを仰せつかった、ただの侍女でございます 〜謝罪先の獣人国で何故か黒狼陛下に求愛されました！？〜』第3巻
漫画：日野原／原作：櫻田りん／キャラクター原案：氷堂れん
黒狼陛下vs白狼騎士
“結婚してください…！！” 予期せぬライバル出現！？
建国祭パーティーでの夜、ヴィンスを侮辱した妹・シェリーに初めて怒りをあらわにしたドロテア。
シェリーの婚約者・ケビンや両親も登場し、大騒ぎとなったが、ヴィンスの婚約者として堂々たる姿を見せたドロテアに、周りの貴族たちは皆、目を奪われていたのであった──。
そんな騒ぎから数日後。
白狼の騎士からドロテアへ、突然の告白に新たな波乱……。
■『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻
著：とこのま
“オレのこと、抱きしめてみてほしい……”
恋愛に憧れる高校一年生・森親太郎は、学校一可愛い女子だが【実は男子】の稲穂と偽カップルを演じている。
クラスメイトの千の恋を見届け、「好き」とは何かを考える稲穂。
文化祭のあと、二人きりの教室で親太郎にハグを求めて…！？
■『転生しました、サラナ・キンジェです。ごきげんよう。 〜優雅なスローライフで大忙し〜』第3巻
漫画：兎咲みいこ／原作：まゆらん／キャラクター原案：匈歌ハトリ
サラナのお誕生日会！！
青い瞳に似合う贈り物──。
いよいよ始まった、サラナのお誕生日会。
デビュタントの前哨戦となる大事なパーティーに、エルスト侯爵をはじめとして、たくさんの来客が！
そんななか現れたトーリ王弟殿下が、サラナへのプレゼントとして手渡したのは……？
トーリの登場が静かな波乱を巻き起こすなか、お誕生日会は続き──。
■『異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件 〜アオイ先生の学園奮闘日誌〜』第5巻
漫画：咲良／原作：井上みつる／キャラクター原案：鈴ノ
癒しの魔術の国、メイプルリーフへ──！！
クラウンとアラバータに連れられ、メイプルリーフ聖皇国を訪れたアオイたち。
到着早々に通された王城で、アオイとの面会を望んでいるという国王・ディアジオに謁見することに！
国王がアオイを招いた理由、それはメイプルリーフの魔術発展への協力を依頼すること。
とてつもない好待遇が提案されたアオイは、加えてとある“お願い”をするのだが……。
■『メイドなら当然です。 〜万能メイド、濡れ衣かぶって旅に出る。〜』第6巻
原作：三上康明・キンタ／漫画：熊谷綾人
メイド界、頂上決戦スタート…！！
身に覚えのない罪で屋敷を追い出され、旅に出た万能メイド・ニナ（15）。魔導士・エミリ、発明家・アストリッド、月狼族・ティエン。個性豊かなワケあり女子が集うパーティー“メイドさん”一行は、旅の再開のため首都サンダーガードに戻るが、ニナに「一目惚れした」と、ドンキース侯爵からまさかのプロポーズ…！？
ニナをお屋敷に引き入れたい侯爵だったが…メイド長で、メイド界トップの家門であるルーステッド家のメイド・キアラは猛反対！駄々をこねる侯爵を見かね、キアラが提案したのは『メイド対決』…!?
万能メイド×メイド界トップによるメイド勝負、開幕──！
■『野生のラスボスが現れた！ 黒翼の覇王』第11巻
原作：炎頭・YahaKo／漫画：葉月翼
目覚めると、俺(♂)は美しき覇王(♀)になっていました──！？
妖精姫ポルクスを仲間に迎え入れたルファスは行方不明のディーナが、ルファス自身を封印した女神アロヴィナスのアバターだった真実を知る。
やるべきことのため、チームを4つに分けて行動開始するが――！？
■『生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます 〜最強赤ちゃん大暴走〜』第13巻
原作：九頭七尾・鍋島テツヒロ／漫画：遠田マリモ
見た目は赤ちゃん、だけど中身は大賢者！？
大賢者の力をその身に宿したまま赤ん坊へと転生したアリストテレウスは、仲間たちと共に、聖樹ハイフォードを脅かす“動く巨木”へと立ち向かう。
聖樹ハイフォードを脅かす“動く巨木”との激闘の中、その奥底から姿を現したのは、かつて勇者リオンが「人類は決して勝てないだろう」と恐れた魔族だった。
「守るべき物がある魔族」
信念のためなら退かぬその力に、レウスたちは窮地へと追い込まれ、ファナやアンジェの心は揺さぶられる…！！
果たしてレウスは、仲間を信じ、大賢者の叡智をもって、この新たな敵を打ち破ることができるのか…！？
