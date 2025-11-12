Da-iCEが、本日11月12日(水)にアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞の最終公演を、さいたまスーパーアリーナにて開催した。

ライブ内にて、Da-iCEの結成15周年の幕開けとともにリリースされる9枚目のフルアルバム『TERMiNaL』が、2026年1月14日(水)に発売されることが解禁となった。

このアルバムには、「I wonder」や「スターマイン」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の“入口”と位置付けた今回のツアーを経て、次なるステージへと歩み出す“再出発点”とし、これまで積み重ねてきた経験と進化を胸に新たな未来へと飛び立つ意思が込められている。

収録楽曲は、Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第3話主題歌に起用された「オレンジユース」や、和田アキ子をフィーチャリングに迎えたダンスナンバー「FUNKEYS」、テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌「Black and White」、2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園 テーマソングとして話題となった「ノンフィクションズ」、さらにリリースしたばかりの新曲「Tasty Beating Sound」「Monster」を含む、全12曲が収録予定。早速本日よりアルバムの先行予約がスタートしている。

本日のファイナル公演は、昨年10月にリリースしたアルバム『MUSi-aM』の収録曲である「Entrance 6」からスタート。メンバーがステージ上から降りてくるサブライズな登場で、会場は一気に熱気に包まれた。

その後、TVアニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」のOP主題歌として書き下ろされ、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲である最新曲「Monster」や、昨年大ヒットとなったDa-iCEの新たな代表曲「I wonder」、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、五・七・五で構成された、ココロオドルお祭りソング「Tasty Beating Sound」などを続々と披露。ファイナル公演ということもあり、ファンの興奮は収まることなく、パフォーマンスのたびに熱い声援と拍手が送られた。

ライブ終盤のMCでは、ボーカル花村が「僕らをさいたまスーパーアリーナに連れてきてくれたのは、ファンの皆さんのおかげです。そんな皆さんが明日からも走り続けられるように、最高の歌を届けます！」と、これまで応援してきてくれたファンに対する感謝の気持ちを語り、2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園 テーマソングとして話題となった「ノンフィクションズ」を披露。

アンコールは、5人歌唱曲である「サンクチュアリ」と「Live goes on」をパフォーマンスし、Da-iCEのこれまでの歩みを振り返りながら聴き入るファンの姿が見られ、中には涙を流すファンも。全20曲を披露したアリーナツアーファイナル公演は、大歓声に包まれたまま幕を閉じた。

また、2026年1月より、エントランスを経て辿り着くターミナル全国アリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞の開催が発表されており、チケット先行も受付中となっている。

◼︎セットリスト

https://Da-iCE.lnk.to/ARENATOUR_EntranCE 01.Entrance 6

02.BACK TO BACK

03.SiX

04.FAKESHOW

05.Monster

06.I wonder

07.Tasty Beating Sound

08.オレンジユース

09.FAKE ME FAKE ME OUT

10.Black and White

11.Love Song

12.Image

13.ダンデライオン

14.CITRUS

15.Clap and Clap

16.スターマイン

17.DREAMIN’ ON

18.ノンフィクションズ

19.サンクチュアリ

20.Live goes on