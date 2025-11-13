ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡53ºÐÃÂÀ¸Æü¡¡Cocomi¤ÈKoki,ÈëÂ¢S¤ÇÉã¤ò½ËÊ¡¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥±¥§¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤ì¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬13Æü¡¢53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¡Ê22¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ÇÉã¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼²È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¡£
¡¡Cocomi¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Î»ÐËå¤ÈÌÚÂ¼¡¢Êì¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î4¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü!!!!!!HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53ºÐ¤â¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¥«¥Ã¥±¥§¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤ì¡Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Þ¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥²¥Ã¥È½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Koki,¤Ï°¦¸¤¤ÈÌÚÂ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»ÐËå¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î¿Æ»Ò4¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤ÈCocomigaÂ·¤Ã¤ÆÏÓ¤òÁÈ¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖHappy birthday to the best dad in the world¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤È¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤Ë·ëº§¡£01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£