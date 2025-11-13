警察庁は１２日、著名人らを装ったインターネットの「バナー広告」を入り口とするＳＮＳ型投資詐欺被害が今年１〜９月、暫定値で計２２２９件発生し、被害額が約３１０億円に上ったと発表した。

７月以降の被害が目立ち、同庁が注意を呼びかけている。

警察庁によると、偽のバナー広告は「ユーチューブ」やインスタグラムなどのＳＮＳに多数、掲載されている。経済評論家らを装って「爆上げ投資銘柄をＧＥＴ」などと宣伝し、閲覧者をＬＩＮＥのグループチャットに誘導して投資話を持ちかけるのが主な手口だ。

被害者の約半数は５０〜６０歳代で、「株投資」などの名目でネットバンキングでの送金を要求されるケースが目立つという。

バナー広告を入り口とする手口の詐欺被害は昨年上半期に多発した後、いったん落ち着いたが、今年の春頃から再び増え始めた。７月以降急増しており、８月は４６７件、９月は５４６件に上った。

偽のバナー広告を出された経済アナリストの森永康平さんは１２日、警察庁を通じて「私がＬＩＮＥを通じて投資の話をすることはありません」などと注意を促すコメントを発表した。