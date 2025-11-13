【COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT】 11月13日 出荷開始 価格：4,180円 【COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT 4機セット】 11月13日 出荷開始 価格：14,960円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT」の出荷を11月13日に開始する。価格は4,180円。

本商品は、太田垣康男氏が描くコミックス「Get truth 太陽の牙ダグラム」に登場する地球連邦軍の量産型CBアーマー「ラウンドフェイサー」をカスタムした「コーチマSpl」を1/72スケールでプラモデル化したもの。接着剤不要のスナップフィットモデルとなっており、各色に分けられたパーツを組み立てるだけでラウンドフェイサーを作ることができる。

武装としてコーチマSplの特徴であるハンドリニアガンとターボザックが付属する。キャノピーにはクリアパーツを使用。窓枠は別パーツとなっている。水転写デカールが付属。

また、「1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT」をお得に4機揃えることができる「COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT 4機セット」も同日より出荷される。価格は14,960円。

COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT

価格：4,180円

COMBAT ARMORS MAX31 1/72 ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT 4機セット

価格：14,960円

(C) カラー

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。