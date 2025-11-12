材料3つでサクサククッキーが作れる！10月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

かぼちゃ＆さつまいものおやつに注目！「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年10月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！かぼちゃやさつまいもなどの秋食材を使ったおやつや、材料3つで作れるクッキーのレシピが人気でした。

焼くまでの準備時間はたったの10分という、簡単マフィンのレシピが5位にランクイン。つくれぽが2,200件以上ついている人気の殿堂入りレシピで、実際に作った方からも「サラダ油で簡単に作れるのが嬉しい」と好評です。



第4位：市販のプリンで簡単カスタードケーキ

市販のプリンとホットケーキミックスを使った、簡単おいしいカスタードケーキをご紹介。焼きたてはカスタードのいい香りが漂い、ほんのりとプリンの味わいが楽しめます。親子でお菓子作りを楽しんだという声も多数寄せられているレシピです。おうちのおやつに作ってみてはいかがでしょうか。



第3位：卵・ゼラチン不使用でも固まる、不思議なかぼちゃプリン

卵もゼラチンも使わず、たった3つの材料で作れる不思議なかぼちゃプリンのレシピが3位に。ある市販のお菓子を混ぜることで、ゼラチンや卵を使わなくてもプリンがしっかりと固まります。ぷるぷる食感で濃厚なかぼちゃプリンは、一度食べたら忘れられない味になること間違いなしです。



第2位：さつまいも1本で作る◎さくふわドーナツ

さつまいも1本で作れるさくふわのドーナツレシピが2位にランクイン。さつまいもをたっぷり加えたやさしい甘さは、子どものおやつにぴったり。少ない材料で作れるから家計に優しいところも嬉しいですね。黒糖やごまを加えて香ばしさを増したレシピもあり、その日の気分で楽しめます。



第1位：材料3つでサクサク！簡単クッキー

2025年10月にもっとも注目されたスイーツの記事は、たった3つの材料でサクサククッキーが作れるレシピに関するものでした。おうちに常備していることが多い食材だけを使うので、買い物に行かなくても食べたいときにすぐ作れるのが嬉しいですよね。レシピごとに材料の配分と食感が違いますので、お好きなレシピでぜひクッキー作りを楽しんでくださいね。







