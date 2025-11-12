まさかのアボカドがドーナツに合う◎人気レシピ作者 マダム・フィーカさんが驚愕のレシピをNHK「激突メシあがれ」で披露

NHKの料理対決番組に、人気クックパッドユーザーが出場！

11月12日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気レシピ作者が出場。

「手みやげにしたい！とっておきドーナツ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

世界各国の文化を取り入れた、華やかスイーツの達人

番組に出演したクックパッドの人気ユーザーマダム・フィーカさんこと赤池さんは、海外駐在経験を活かし、クックパッドで4000件以上のレシピを投稿している超人気ユーザーです。

見た目は華やか、それでいて甘すぎない、日本人好みにアレンジしたスイーツが真骨頂。スウェーデンやメキシコなど5か国以上で生活し、世界のさまざまな文化に触れてきた経験を活かしたレシピを発信しています。

世界の味を詰め込んだ「プリンセスドーナツ」

そんなマダム・フィーカさんが番組で発表したのは、スウェーデンの「プリンセスケーキ」をドーナツにアレンジした、コース料理のデザートのような華やかな一皿です。

ヘルシーでふんわり軽い生地

ドーナツ生地は、米粉と豆腐を使いヘルシーに。米粉だけだと油で揚げた時に固くなってしまうため、ふんわりさせるために豆腐を使うのがポイントです。

美しいデコレーションの秘密

ホワイトチョコレートのドームにドーナツを入れ、フルーツを飾ります。

「プリンセスケーキ」の特徴である鮮やかな緑色は、なんと「アボカド」を使って表現しています。

ホワイトチョコレートのドームの上にアボカドのソースをかけて、プリンセスケーキをイメージ。アボカドとチョコレートという、メキシコで出会った味を取り入れました。

アボカドのソースは、ペーストしたアボカドに、レモン、ライム、はちみつ、豆乳などを加えてミキサーにかけて作ります。

さらに、カルダモンとシナモンの入ったアイス「スパイスアイス」を添えています。スパイスアイスはスウェーデンでは定番の味で、このアイスを添えることで、より本格的な味わいに仕上がりました。

スタジオではその見た目に「なになにこれ〜！？」と期待の声が！

審査員からは「世界を渡り歩いたからできるドーナツ」とコメントが寄せられました。

世界の「おいしい！」が詰まったレシピ

世界で感動した体験を美しくお皿に盛り付けた、マダム・フィーカさんならではの一品。ぜひ、みなさんも実際に作ってみてくださいね！



※クッキングシートは種類やメーカーにより使用方法や耐熱温度が異なる場合があるので、各ご家庭でパッケージや説明書を確認してからご使用ください

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

11月17日(月)再放送『こんなドーナツあるの？！新しいドーナツの世界をお見せしましょう！』

「手みやげにしたい！とっておきドーナツ」をテーマに、今まで見たことのないドーナツが続々登場！

１００以上の料理コンテストで受賞歴のある主婦が、地元野菜でヘルシードーナツを。酵母を自ら採取しに出かけた薬剤師が、ふわふわドーナツを。大手レシピサイトの人気投稿者が、映えるドーナツを。

超個性的なドーナツを前に、審査に参加したプロもびっくり。驚きとわくわくが止まらない、新しいドーナツの世界を堪能あれ！

番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：手みやげにしたい！とっておきドーナツ



放送日：2025年11月12日(水)19:57〜/ 再放送：2025年11月17日(月)23:50〜



審査員：仲山ちがや、森敬之



ゲスト：和田正人



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、山之内すず



番組ホームページはこちら