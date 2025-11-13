　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の5万1270円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては206.69円高。出来高は5119枚となっている。

　TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51270　　　　　+150　　　　5119
日経225mini 　　　　　　 51265　　　　　+145　　　100914
TOPIX先物 　　　　　　　3379.5　　　　 +13.5　　　　6871
JPX日経400先物　　　　　 30460　　　　　 +75　　　　 433
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+0　　　　 322
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース