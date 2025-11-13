日経225先物：13日0時＝150円高、5万1270円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の5万1270円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては206.69円高。出来高は5119枚となっている。
TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51270 +150 5119
日経225mini 51265 +145 100914
TOPIX先物 3379.5 +13.5 6871
JPX日経400先物 30460 +75 433
グロース指数先物 722 +0 322
東証REIT指数先物 売買不成立
