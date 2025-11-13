【テヘラン＝吉形祐司】イランの違憲立法審査機関「護憲評議会」は、通貨リアルを１万分の１に切り下げてゼロを四つ減らす改正中央銀行法を承認し、同改正法が成立した。

８日付。国会が１０月５日、賛成多数で可決していた。発効から２年以内に準備を終えた後、最長３年かけて移行する。

核開発に対する経済制裁などの影響で物価高騰が進み、高額紙幣が商取引の効率性を妨げていることが背景にある。デノミネーション（通貨切り下げ）を実施し、補助通貨「ゲラン」（１リアル＝１００ゲラン）を導入する。ただ、国会の説明によると、物価高への対策効果はあまり期待できないという。

同様の法案は２０２０年にも国会を通過し、通貨の名称が変更される方向だったが、護憲評議会が修正を求め、成立していなかった。

イランの日常生活では、リアルの１０倍でゼロが一つ少ない単位「トマン」が使われることが多い。中央銀行発行の紙幣は１０万リアルが最高額だが、０８年以降、５０万リアル、１００万リアル、２００万リアルの小切手「イラン・チェック」が発行され、通貨と同じように使われている。ゼロを四つ省略した額も印字されている。