¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÀ¶Ç¸æÆ»Ò¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¡¡µ¡ÎÏ¤â¾å¸þ¤¡Ö¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤¿¡£Á´Á³¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥¹¥ê¡¼¥ºÂè£±£·Àï¡¡»°¹ñ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡À¶Ç¸æÆ»Ò¡Ê£³£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò¤ò¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡¢£¶£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£´¤ÎÁ´Â®¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¯¤ê°ìÁ®¡£Ï¢¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ú¥é¤Ï¿¤Ó·¿¤ÎÆÃ¼ì¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¿¤Ó¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Á³¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¾å¡¹¤À¡£
¡¡£±£²Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²£³°Ì¡£¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾¯¤·¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åß¾ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÌÏº÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍèÇ¯¤Î³èÌö¤â¸«¿ø¤¨¤Æ²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤ÏÀä¹¥¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö½éÆü¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â·ãÁö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£