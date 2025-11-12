ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî·èÄê¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Î¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî¤¬·èÄê¡ª
¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢µð¾¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù(79)¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤«¤é6Æü´Ö¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí»ëÄ°¤¬±ä¤Ù920Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢94¡ó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2025Ç¯11·î12Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÇÛ¿®¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏÀäÂÐºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥é¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Î¥¢¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼»á¤¬°ú¤Â³¤¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî·èÄê¡ª ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤â°ÕÍß
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Î¥¢¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê
¡Ö¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÃµµá¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ªÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥é¥¤¥¢¡¼»á¤â
¡Ö¥Î¥¢¤¬FX¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤È¤Ï
¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î2Ç¯Á°¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡È5¼ï¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¡É¤òºÜ¤»¤¿¥¦¥§¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥¿¥Ë¼Ò¤Î±§ÃèÁ¥¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥£¥¸¡¼¼Ò¤¬Åý¼£¤¹¤ë³¹¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ¼±¤ò¥·¥ó¥»¡Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡Ë¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡É¤Î¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡×¡£
5¤Ä¤Î¶²¤í¤·¤¤À¸Ì¿ÂÎ¤È¡¢¤½¤ì¤ò²æ¤¬Êª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë2¤Ä¤Î´ë¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃ£¤ä¿Í´ÖÃ£¤Î½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¡¢Ì¿·ü¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥·¡¼¥º¥ó1°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀäË¾¤È¶²ÉÝ¤ÎÊª¸ì¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1 ºîÉÊ¾ðÊó
¸¶Âê¡§Alien: Earth
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡§¥Î¥¢¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼
À½ºîÁí»Ø´ø¡§¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ä¥Ã¥«¡¼¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¤¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¥À¥Ê¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼
½Ð±é¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¡Ê¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¡×¡Ë¡¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¡¼¥µ¡¼¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥Æ¡¼¤ÊÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥ª¥ê¥Õ¥¡¥ó¥È¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¡Ë¡¿¥¨¥Ã¥·¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ì¥ó¥¥ó¡¢¥Ð¥Ö¡¼¡¦¥·¡¼¥»¥¤¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥¹¥À¡¼¥ë¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥É¥â¥ó¥É¥½¥ó¡¢¥¢¥À¡¼¥·¥å¡¦¥°¡¼¥é¥ô¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¡¢¥¨¥é¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ç¥£¥¨¥à¡¦¥«¥ß¡¼¥æ¡¢¥â¥¨¡¦¥Ð¡¼¥¨¥ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
