SF大作映画『DUNE』シリーズの前日譚ドラマで米HBOが手がけるシリーズ『デューン 預言』シーズン2は、現在ハンガリー、ヨルダン、スペインで撮影が進行中。

この度、新シーズンに参加する新たなキャストが明らかになった。

キャスト陣からの動画も到着

本作は、作家フランク・ハーバートが生み出した壮大な『デューン』の世界を基にし、ポール・アトレイデス誕生より1万年前を舞台に描かれる。小説「Sisterhood of Dune（原題）」に着想を得ており、人類の未来を脅かす力に立ち向かい、後に“ベネ・ゲセリット”として知られる伝説の組織を築き上げる二人のハルコンネン姉妹の物語が描かれる。

全8話構成となるシーズン2に、インディラ・ヴァルマ（『ゲーム・オブ・スローンズ』『ナイト・マネジャー』）、アシュリー・ウォルターズ（『トップボーイ』『アドレセンス』）、トム・ホランダー（『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』『ナイト・マネジャー』）が新たに出演することが発表された。

シーズン2の物語の詳細や、インディラ、アシュリー、トムが演じる役柄については明らかにされていない。

前シーズンからは、エミリー・ワトソン、オリヴィア・ウィリアムズ、トラヴィス・フィメル、ジョディ・メイ、サラ＝ソフィー・ブースニーナ、ジョシュ・ヒューストンらが続投する。

シーズン1は、エミー賞で「ファンタジー／SF衣装デザイン賞」「オリジナル主題曲賞」「ファンタジー・時代劇部門の美術賞」「シーズン・映画部門の視覚効果賞」の4部門にノミネートされた。

シーズン2のショーランナー兼製作総指揮は引き続きアリソン・シャプカー（『ウエストワールド』）が務め、製作総指揮にはジョーダン・ゴールドバーグ（『インターステラー』）らが名を連ねる。

キャスト陣は、シーズン2の初映像を紹介するビデオを公開している。

『デューン 預言』シーズン1は、U-NEXTにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

