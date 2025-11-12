ルーニー氏が古巣マンUの“ひどかった”3件の移籍を批判「彼らは良い選手だが…」
元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏が、古巣の過去10年にわたる移籍戦略を「ひどい間違い」と厳しく批判した。イギリス『メトロ』が報じている。
ユナイテッドはアレックス・ファーガソン氏の退任以降、補強に約20億ポンド(約4000億円)を投じながらもプレミアリーグ制覇に届かず、低迷期を過ごしてきた。
ルーニー氏はポッドキャスト番組『オーバーラップ』に出演し、ユナイテッドの歩みを後退させた3件の大型移籍としてFWロメル・ルカク(現ナポリ)、ズラタン・イブラヒモビッチ氏、MFポール・ポグバ(現モナコ)を挙げている。
「以前のマンチェスター・ユナイテッドの補強はひどかった」
「ただビッグネームを連れてきただけだ。ルカク、ズラタン、ポグバを見れば分かる。彼らは良い選手だが、名前だけを持ち込んで莫大な金を費やしていた」
「その間違いから立ち直るには、少し時間がかかるだろう」
一方で、今夏のユナイテッドの方向転換には前向きな評価を示している。
クラブはルベン・アモリム監督の下、スター獲得を控え、プレミアリーグで実績のある選手の補強に注力。ブレントフォードから加入したFWブライアン・ムベウモ、ウォルバーハンプトンから獲得したFWマテウス・クーニャは好プレーを見せ、アントワープから加わったGKセンネ・ラメンスも正守護神として活躍している。
ルーニー氏は「今は結果が少し出て、自信が戻ってきているのが分かる」と述べ、「有望な兆しがある。彼らはリーグ優勝はしないだろうが、トップ4に滑り込む可能性はある」と言及した。
ユナイテッドは現在、リーグ戦5試合負けなし(3勝2分)と好調を維持し、トップ4まで勝ち点1差の7位に浮上している。次節は代表ウィーク明けの24日に開催され、かつてクラブを率いたデイビッド・モイーズ監督のエバートンと対戦する予定だ。
ユナイテッドはアレックス・ファーガソン氏の退任以降、補強に約20億ポンド(約4000億円)を投じながらもプレミアリーグ制覇に届かず、低迷期を過ごしてきた。
ルーニー氏はポッドキャスト番組『オーバーラップ』に出演し、ユナイテッドの歩みを後退させた3件の大型移籍としてFWロメル・ルカク(現ナポリ)、ズラタン・イブラヒモビッチ氏、MFポール・ポグバ(現モナコ)を挙げている。
「ただビッグネームを連れてきただけだ。ルカク、ズラタン、ポグバを見れば分かる。彼らは良い選手だが、名前だけを持ち込んで莫大な金を費やしていた」
「その間違いから立ち直るには、少し時間がかかるだろう」
一方で、今夏のユナイテッドの方向転換には前向きな評価を示している。
クラブはルベン・アモリム監督の下、スター獲得を控え、プレミアリーグで実績のある選手の補強に注力。ブレントフォードから加入したFWブライアン・ムベウモ、ウォルバーハンプトンから獲得したFWマテウス・クーニャは好プレーを見せ、アントワープから加わったGKセンネ・ラメンスも正守護神として活躍している。
ルーニー氏は「今は結果が少し出て、自信が戻ってきているのが分かる」と述べ、「有望な兆しがある。彼らはリーグ優勝はしないだろうが、トップ4に滑り込む可能性はある」と言及した。
ユナイテッドは現在、リーグ戦5試合負けなし(3勝2分)と好調を維持し、トップ4まで勝ち点1差の7位に浮上している。次節は代表ウィーク明けの24日に開催され、かつてクラブを率いたデイビッド・モイーズ監督のエバートンと対戦する予定だ。