去年の冬服が毛玉ボロボロ →【しまむら】で新調！ 大人に似合う♡「きれいめカーデ」

去年の冬服の毛玉やくたびれ感が気になったら【しまむら】の新作きれいめアイテムをチェックしてみては？ 今回注目したのは、大人世代に人気の【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場した、きれいめニットカーディガン。おしゃれな着こなしもぜひ参考にしてみて。

シンプルだけど上質感◎ 秋の主役カーデ

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

ミラノリブ素材がきちんと感を演出してくれるニットカーディガン。ほどよいゆとりでもたつきにくく、ボトムスを選ばずバランスよく着こなせそう。シンプルながらも上品な印象で、オンオフ問わず活躍してくれそうな一着です。カラーも季節感があり、大人のきれいめカジュアルにぴったりかも。

ほんのり甘さを添えた秋のきれいめカジュアルコーデ

淡い色味でまとめた上品で女性らしいコーデ。シンプルなカーディガンにボーダーニットを肩がけしてアクセントに。控えめなピンクのコクーンパンツがやさしい印象を添えて、ほんのり甘さのある大人の装いに仕上がっています。秋らしいやわらかさと洗練された雰囲気のある、大人のきれいめカジュアルコーデです。

鮮やかブルーで秋の装いに華を添えるニットカーデ

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

目を惹く鮮やかなブルーが印象的なニットカーディガンは、秋冬の着こなしにパッと彩りを添えてくれます。ざっくりと編まれたニットとビッグシルエットが、リラックス感のある大人カジュアルにぴったり。袖にもほどよくボリュームがあり、シンプルなインナーに羽織るだけでこなれた雰囲気に。主役になれる存在感がありながら、デイリーにも取り入れやすそうです。

鮮やかカーデを主役にした爽やかリラックスコーデ

鮮やかなカーディガンを主役にしたリラックスコーデ。存在感のあるブルーのカーデに、シンプルなホワイトトップスを合わせて爽やかにまとめています。落ち着いたブラウンのスカートを合わせれば、ゆるっとしたシルエットながら、抜け感も季節感も備えた着こなしに。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：A.satozaki