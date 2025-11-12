「一緒にいたくなる」ってこういう人。男性が魅力を感じる女性の“性格”
男性が女性に惹かれるポイントって、見た目だけじゃないんです。むしろ内面の魅力、特に「性格の良さ」に心を奪われる男性がとても多いもの。そこで今回は、男性が魅力を感じる女性の“性格”を紹介します。
ポジティブで愛嬌たっぷり
男性は一緒にいるだけで気分が明るくなる、そんなポジティブで愛嬌たっぷりの女性に自然と惹かれていきます。愚痴や文句ばかり言う女性より、何事も前向きに捉えて笑い飛ばせる女性の方が、男性は「一緒にいて楽しい」と感じるもの。また、愛嬌があると男性も話しかけやすく、距離が縮まる時間も短いでしょう。
誰に対しても分け隔てなく優しい
男性が最も魅力を感じるのは、誰に対しても分け隔てなく優しい女性。好きな人にだけ優しくて、他の人には冷たい…そんな女性より、誰に対しても同じように親切な女性の方が圧倒的にモテるんです。困っている人を見つけたらさりげなく手を差し伸べたり、年下の子にも優しく接したり…そんな姿を見た男性は「彼女となら安心して付き合える」と感じてくれるでしょう。
いつもニコニコしている
いつもニコニコしている女性に、男性は安心感と親近感を覚えるもの。それに、「素直で裏表がなさそう」「一緒にいて居心地が良い」という印象を持つでしょう。男性は基本的にシンプルで分かりやすい女性に魅力を感じるもの。無理に作り笑いをする必要はありませんが、日頃から機嫌よく過ごすことを心がけると、男性からの好感度も自ずとアップしていきます。
内面の美しさは一朝一夕では身につきませんが、意識することで必ず変われます。自分らしい魅力を大切にしながら、男性の目に魅力的に映る女性をめざしてくださいね。
🌼ぜってー付き合うのは無理。性格重視の男性の前で「注意したいこと」