秋冬にぴったり♡OTEGALUN新作ジェルネイル全10色が11/12発売

肌寒くなる季節、指先から秋冬のムードを楽しみませんか？OTEGALUNを運営する株式会社pucklinは、2025年11月12日（水）10:00より、秋の新色8種に加え、数量限定カラー2種をオンラインストアで販売開始。セルフネイルでもサロン級の仕上がりを叶える3in1ジェルで、ふんわりニットのような質感や上品なラメ感を楽しめる全10色展開です♡

ふんわりニットのような温もりカラー



オテガルン25 モヘアコーラル

オテガルン26 カシミアオレンジベージュ

「オテガルン25 モヘアコーラル」や「オテガルン26 カシミアオレンジベージュ」は、肌に溶け込む柔らかい色合いで血色感と温かみをプラス。

オテガルン27 アンゴララズベリー

「オテガルン27 アンゴララズベリー」は甘すぎない大人の差し色としても◎。手元に季節感と上品なアクセントを与えてくれます。

ラメやグリッターで指先を華やかに



オテガルン29 メランジライラック

オテガルン30 ケーブルホワイト

「オテガルン29 メランジライラック」「オテガルン30 ケーブルホワイト」は、繊細なラメで透明感を演出。

オテガルンリミテッドⅤ オーロラヤーン

オテガルンリミテッドⅥ キャンディニット

限定カラーの「オテガルンリミテッドⅤ オーロラヤーン」や「オテガルンリミテッドⅥ キャンディニット」は、クリアベースに揺れるラメで幻想的な指先を楽しめます。

普段のニットコーデにもマッチし、アクセサリー感覚で華やかさをプラス♡

お得なキャンペーンとまとめ買い割引



姉妹ブランドmao nail公式LINEを友だち追加すると、1,000円OFFクーポンやセルフネイルHow to本をプレゼント。

さらに、OTEGALUNやmao gel対象商品はまとめ買い割引制度も適用可能。

10個以上で10%OFF、20個以上で15%OFF、50個以上で20%OFFと、サロンワークや自宅用の追加購入にも便利です。

My Favorite Knitで秋冬ネイルを楽しもう♡



OTEGALUNの秋冬コレクションは、ふんわりニットの温もりや煌めくラメで、指先から季節感を楽しむことができます。

サロン級の仕上がりを自宅で叶える3in1ジェルは、セルフネイル初心者からプロまで幅広く活躍。

この冬は、あなたのお気に入りのニットカラーを指先にまとい、温かく華やかな秋冬ネイルを楽しんでくださいね♡