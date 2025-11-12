秋冬にぴったり♡OTEGALUN新作ジェルネイル全10色が11/12発売
肌寒くなる季節、指先から秋冬のムードを楽しみませんか？OTEGALUNを運営する株式会社pucklinは、2025年11月12日（水）10:00より、秋の新色8種に加え、数量限定カラー2種をオンラインストアで販売開始。セルフネイルでもサロン級の仕上がりを叶える3in1ジェルで、ふんわりニットのような質感や上品なラメ感を楽しめる全10色展開です♡
ふんわりニットのような温もりカラー
オテガルン25 モヘアコーラル
オテガルン26 カシミアオレンジベージュ
「オテガルン25 モヘアコーラル」や「オテガルン26 カシミアオレンジベージュ」は、肌に溶け込む柔らかい色合いで血色感と温かみをプラス。
オテガルン27 アンゴララズベリー
「オテガルン27 アンゴララズベリー」は甘すぎない大人の差し色としても◎。手元に季節感と上品なアクセントを与えてくれます。
ラメやグリッターで指先を華やかに
オテガルン29 メランジライラック
オテガルン30 ケーブルホワイト
「オテガルン29 メランジライラック」「オテガルン30 ケーブルホワイト」は、繊細なラメで透明感を演出。
オテガルンリミテッドⅤ オーロラヤーン
オテガルンリミテッドⅥ キャンディニット
限定カラーの「オテガルンリミテッドⅤ オーロラヤーン」や「オテガルンリミテッドⅥ キャンディニット」は、クリアベースに揺れるラメで幻想的な指先を楽しめます。
普段のニットコーデにもマッチし、アクセサリー感覚で華やかさをプラス♡
お得なキャンペーンとまとめ買い割引
姉妹ブランドmao nail公式LINEを友だち追加すると、1,000円OFFクーポンやセルフネイルHow to本をプレゼント。
さらに、OTEGALUNやmao gel対象商品はまとめ買い割引制度も適用可能。
10個以上で10%OFF、20個以上で15%OFF、50個以上で20%OFFと、サロンワークや自宅用の追加購入にも便利です。
My Favorite Knitで秋冬ネイルを楽しもう♡
OTEGALUNの秋冬コレクションは、ふんわりニットの温もりや煌めくラメで、指先から季節感を楽しむことができます。
サロン級の仕上がりを自宅で叶える3in1ジェルは、セルフネイル初心者からプロまで幅広く活躍。
この冬は、あなたのお気に入りのニットカラーを指先にまとい、温かく華やかな秋冬ネイルを楽しんでくださいね♡