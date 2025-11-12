実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が12日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にMCとしてリモートで生出演し、茨城県神栖市長選で2候補が同じ獲得票数になったことについて私見を語った。

9日に投開票された市長選で、3選を目指した現職石田進氏（67）と、新人の元市議会議長木内敏之氏（64）＝いずれも無所属＝の得票が、開票の結果、ともに1万6724票で同数となった。市選挙管理委員会によると、公選法の規定に基づき、くじ引きが実施され、木内氏の初当選と発表。しかし、11日になって市の選挙管理委員会は、落選した石田氏の陣営の申し立てを受理し、票の再計算を近く行うことになった。

見解を求められたひろゆき氏は、「1000人とか100人単位の村とかならあるけど、1万の有効投票では結構珍しい」と話し、市長選クラスの規模の選挙で起きた偶然に驚きを口にした。

数え直しについては、219票あった無効票がカギを握るという。「実際、無効票にカウントするかどうかって、結構字が汚いとかってあるじゃないですか？たぶん選挙の開票をした人が、あの汚いの（字）を無効票にしたよなとか、これ無効票にしたらあの人勝ってたよなとか、絶対何かあると思うんですよね」と指摘した。

スタジオでは、くじ引きで決まるという公選法のルールにも、疑問や同情の声が上がった。それでもひろゆき氏は「でも人生は運ですから」と一部理解を口に。「同数だとやりづらいというのはあるけど、逆に“俺、運ありますから”という人の方が、この人、何かやるかもって期待感がるから、割といいんじゃないかな」と、肯定的な見解も示した。