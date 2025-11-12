Ìë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤è¤â¤®Ìò¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡ã¤º¤Ã¤È»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¡×
²¬»³Å·²»¤µ¤ó¼ç±é¤Î£Î£È£ËÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊÁí¹ç·î¡ÁÌÚ¡¢¸á¸å10»þ45Ê¬¡Á¡Ë¡£¸¶ºî¤Ï¿¿Â¤·½¸à¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¤ÎÊ¿²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤È¤³¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢»þ¤Ë¤»¤Ä¤Ê¤¯ÉÁ¤¯¡£
²¬»³Å·²»¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥È¤Ï29ºÐ¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤À¡£¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¤ÎÊ¿²°¤Ç¡¢¤¤¤È¤³¤Î¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡Ë¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÆ¯¤¯¤è¤â¤®
¥Ò¥í¥È¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÎ©²Ö¤è¤â¤®¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¿ÆÍ§¡¦Ìî¸ý¥Ò¥Ç¥¤òµÈÂ¼³¦¿Í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤è¤â¤®Ìò¤ÎµÈ²¬¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤è¤â¤®¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡£»Å»öÇ®¿´¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æü¡¹»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¿´¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥í¥È¤È¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¥Î¥ó¥¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡½¡½¡£
µÈ²¬¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ä®¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼
¡½¡½¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë°¤º´¥öÃ«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ä¡¢Ä®¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¶õµ¤´¶¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ò¥í¥È¤È¡¢¤¤¤È¤³¤Î¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£
¤³¤Î£²¿Í¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¡È¤¢¤¨¤ÆÃ¯¤«¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¡É¤òÌ¡²è¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤è¤Ê¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡½¡½µÈ²¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎ©²Ö¤è¤â¤®¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
¤è¤â¤®¤Ã¤Æ¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È°·¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿·¿Í¤Îº¢¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡Ö¤¢¡¢»ä¤Ã¤ÆËÜÅö¤º¤Ã¤È»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤â¤®¤Ï¤¤Ã¤È¥Ò¥í¥È¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÈÅö¤Æ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡ÉÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ò¥í¥È¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡£¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
15Ê¬¤À¤±
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤È¡ÖÌë¥É¥é¡×¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦ÀµÄ¾¥É¥é¥Þ¤È¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢15 Ê¬¤À¤±¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥í¥È¤¬¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥³¥Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ËèÆü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢
¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã¯¤«¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£