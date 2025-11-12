「逮捕術」の県大会が12日、2年ぶりに行われ、警察官が日ごろの訓練で鍛えた技を競い合いました。

警察官が最小限の打撃で効果的に犯人を制圧するための独自の武術、「逮捕術」。

「徒手」対「短刀」やおよそ65センチの「警棒」対125センチほどの「警杖」というように凶器を持った犯人を想定した対戦が行われます。

2年ぶりに開催された「逮捕術大会」には県内22の警察署、県警本部所属の4つの隊のおよそ250人が参加。それぞれが威信をかけて闘います。

A組とB組の2つに分かれ、それぞれ予選、準決勝を勝ち上がった4チームが決勝戦に挑みます。

あご、胴、肩、小手などへの1本を狙います。

大将戦にまでもつれ込んだ試合を制した長崎警察署がA組のチャンピオンとなりました。

（長崎警察署 地域課 猪野 和真巡査長(24)）

「率直に（優勝が）うれしい。それ以上ない。逮捕術を通じて市民の皆さまを守れたらと思い訓練してきた。交番業務で働いているが警戒心を持って逮捕術で培ったことをいかして頑張りたい」

県警は大会を通して職務執行の士気高揚を図り、犯人制圧の技術向上につなげたいとしています。