◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝 ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日 京セラD）

社会人野球日本選手権大会は12日に決勝が行われ、ヤマハが日本生命を2―1で下して2016年以来9年ぶり2度目の優勝を果たした。

「1番・左翼」の矢幡勇人が決勝打を決めた。5回1死満塁フルカウントで、ボール気味の低め直球に目いっぱいに両手を伸ばすと、打球は右前に落ちる先制2点打となった。

「振りにいった時には“ボールかな…”と思った。だけど最初から四球狙いだと手が出なくなる」と積極的な姿勢が決勝打につながった。

専大出身で入社13年目を迎えた今年からコーチ兼任となった。

「正直、ここまで試合に出る一年になるとは思っていなかった」

春先は代打での出場機会すらなかった。それでも、持ち前の強打はチームに欠かせず、今夏の都市対抗から1番打者として固定されるようになった。

「この年齢で試合に出ていいのかな…とも思った。だけど、いち野球人として、試合に出るために努力を続けてきた」

大会期間中もコーチとして相手の戦力分析などに時間を割き、「正直、体はきつかった」と体力は限界に近づきつつあった。それでも全5試合に1番打者として先発出場した。

前回優勝の16年の3番打者として打線をけん引し、初優勝に嬉し涙を流した。今回は目に涙はなし。「やっと終わった…とほっとしました」と笑顔を見せた。