『マリオ』新作アニメ映画の映像解禁！クッパの子供「クッパJr.」など新キャラ登場 『スーパーマリオギャラクシー』来年4月公開
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日に国内公開）の最新映像が公開された。物語の舞台は宇宙となり、マリオたちが冒険する。
【動画】物語の舞台は宇宙！公開された『マリオ』新作アニメ映画の映像
公開された映像では、冒頭から小さくなったクッパが登場し、盆栽をカットするシーンも。そんな姿を見てマリオとルイージが冷ややかに見る姿が描かれた。さらに、クッパJr.、ロゼッタ姫など新キャラが続々と登場した。
マリオ役など主要キャストは続投し、ロゼッタ役をブリー・ラーソン、クッパJr.役をベニー・サフディが担当。日本語版声優は、後日発表される。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
【動画】物語の舞台は宇宙！公開された『マリオ』新作アニメ映画の映像
公開された映像では、冒頭から小さくなったクッパが登場し、盆栽をカットするシーンも。そんな姿を見てマリオとルイージが冷ややかに見る姿が描かれた。さらに、クッパJr.、ロゼッタ姫など新キャラが続々と登場した。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。