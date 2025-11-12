えっ、お茶会にドレスコード！？ それだけじゃなく──ママ友付き合いでの『暗黙のルール』にぐったり

今回は筆者の知人の体験談をご紹介します。

子どもが通う幼稚園のママ友に、初めてお茶に誘われた知人。ところが、ママ友宅でのお茶会には、まさかのドレスコードが存在していました。

さらにその幼稚園のママたちとのお付き合いには、ある“暗黙のルール”まであったのだとか──。

初めて誘われたお茶会

ママ友との関係を円滑に保つために、ある程度のマナーや気配りは必要です。けれど、ルールが行き過ぎると、心が疲れてしまいます。

無理のない距離感で、自然体の付き合いを大切にしたいですね。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Junko.A

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。