◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝 ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日 京セラD）

ヤマハが16年以来、8大会ぶり2度目の優勝を果たした。静岡高から入社5年目の相羽寛太内野手（23）は「3番・遊撃」で先発し4打数1安打。大会表彰選手として打撃賞のタイトルに輝いた。

「個人賞は取れると思っていなかった。優勝したことが何よりもうれしいです」

最後までアグレッシブなプレーが光った。4回1死一塁の守備では三遊間の深い位置から二塁封殺を狙った送球がそれて一、三塁のピンチ。

「チャレンジした中でのプレーだったので、引きずることなく切り替えて試合に入れていました」

次打者を遊ゴロ併殺に仕留めて無失点で切り抜けた。

8回の第4打席では右前打を放ち、全5試合で安打をマーク。大会通算では20打数8安打の打率・400だった。

「自分の中で1試合に1本はヒットを打つというのを目標にやっている。なんとか（状態が）悪い中でもヒットを出して、チームでつなげていくことができた」

都市対抗での首位打者賞に続き、日本選手権でも好結果を残したことで、来年はマークが厳しくなることが予想される。

「自分のデータも出てくると思う。もう一回、この冬に自分を見つめ直して、レベルアップできるように頑張りたいです」

自分のやるべきことは変わらない。全国大会で得た成果を自信に、気持ちは来季へ向かっていた。