¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¡ËÉ±ÒÈñGDP2%Á°ÅÝ¤·¤Î°ÕµÁ¤òÇ®ÊÛ¡Ö¼«±Ò´±ºÎÍÑ¤â¥É¥í¡¼¥óÂÐºö¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï£±£²Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢£³Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤Î£Ç£Ä£ÐÈæ£²¡óÁý³Û¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤È½ÅÍ×À¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö£³Ç¯Á°¤Ë£³Ê¸½ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÃæ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¢£Á£É¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÈÀïÁè¤ò´Þ¤á¤Æ¿·¤·¤¤Àï¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤âÀï¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÀï½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁõÈ÷¤äÉð´ï¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´´Ä¶¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Î²æ¡¹¼«¿È¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¡¢¤³¤ì¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î£³Ê¸½ñ¤ÎÍèÇ¯Ãæ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Î°ÕµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÍ½»»£Ç£Ä£Ð£²¡óÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ß°Â¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼«Á°¤ÎËÉ±ÒÎÏ¡¢ÁõÈ÷¡¢À°È÷¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤â°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼«±Ò´±¤ÎºÎÍÑ¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¡£¿ÍÅª¶¯²½¤Î»Üºî¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤â¥É¥í¡¼¥óÂÐºöµ¡ºà¡¢ºÒ³²ÂÐ½èµ¡ºà¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ£²¡ó¤Ç¤È¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ëÊäÀµÍ½»»¤ÇÌó£±¡¦£³Ãû±ß¤ÎËÉ±ÒÈñÀÑ¤ßÁý¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÛÂ®¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñÍ½»»¤Ë´Ø¤·¡Ö£Å£Õ¤Ï£µ¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂæÏÑ¤¬£³¡¦£²£³¡ó¡¢´Ú¹ñ¤¬£³¡¦£²¡ó¡¢¤³¤ì¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¡Ê¤¤Î¤¦¤Î¡Ë½°µÄ±¡¤Ç¤â¶¦»ºÅÞ¤Î°Ñ°÷¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òºÆ»°¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊäÂ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢»ä¤â¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤Îµ¼Ô¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¼Ô¡¢ÁÐÊý¤«¤é¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ØÆüËÜÂ¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜÂ¦¤Îµ¼Ô¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ØÆüÊÆ¤ÏÆ±¤¸²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¤«¤éÁê¸ßÍý²ò¡¢Áê¸ßÂº½Å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬²¿¤ò¤Ê¤¹¤Ù¤¤«¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¿´¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£