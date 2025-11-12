か、か、かっわいいぃぃい♡【3COINS】デザイン大優勝♡「モチーフポーチ」

アクセサリーや小物を入れるのに便利なミニサイズのポーチ。実用性にもデザインにもこだわるなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。今回はアニマルモチーフや、キーホルダーにもなるハートのポーチをご紹介。可愛いミニサイズで、持ち歩くだけで気分が上がるかも。

イロチで買いたい！ キュートなアニマルモチーフ

【3COINS】「アニマルポーチ」\660（税込）

コロンとしたフォルムが愛らしいミニサイズのポーチ。アイボリーのウサギとベージュのクマの2種類があり、思わずイロチ買いして並べたくなりそう。ファスナーでガバッと開いて、小物の出し入れがしやすいのが嬉しいポイント。蓋の裏側にはポケットが付いており、収納力もバッチリ。アクセサリーやヘアゴムなどを入れやすい小さめのサイズ感で、旅行のときにも便利です。

キーホルダーにもなるハートポーチ

【3COINS】「PUハート型ポーチキーホルダー」\660（税込）

ぷっくりとしたハートの可愛らしいデザインながら、上品なレザー調素材で大人も持ちやすそうなポーチ。丸型カラビナ付きでキーホルダーとしても使えます。レディなムードが漂うレッドのほか、シックなブラックとブラウンの全3色をラインナップ。小銭入れとしても使えそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M