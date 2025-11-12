◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール

巨人は１２日、若手主体の秋季キャンプで今秋２度目の紅白戦を行った。

阿部監督は８日の紅白戦に続き、全体を見渡せる３階の部屋からチェック。細かい部分に目を光らせた。

攻撃陣はバント、ヒットエンドラン、盗塁なども絡めながら得点し、６回にはリチャードが最後は左手一本で育成右腕・園田の外角変化球を拾って豪快なソロ本塁打を放った。

阿部監督は「ワンハンドでもあんだけ飛んでくんだからね。来年につなげてほしいですよね」と話した。

不動の４番・岡本がポスティングでメジャー挑戦。リチャードらへの期待は高まるが「岡本が抜けて、とにかく全員でカバーしていかなきゃいけないので。全員でカバーして、全員で何とか点取るんだって思ってやってもらえればいいかなと思います」と話した。

投手陣には、イニング間の投球練習でワンバウンドの暴投になるような変化球を投げている投手が複数いた点を課題として指摘し、選手たちに伝えた。

「ピッチャー交代して（マウンドに上がって）５球ぐらい投げるでしょ。あれがちょっとひどいね、って言って。ひどいワンバウンドを投げたり、っていうのは感じたんで。バッターは見ている。スパーンって投げたら、おーって思うもんね。そういうのは意識を変えればできることじゃないかなと思って」

投球練習で制球が荒れていれば、その後の打者相手の投球で急に修正するのは難しい。相手打者からも状態が悪いと思われ、精神的に優位に立たれる。隙を見せないためにも、ただ漠然と投球練習するのでなく、登板までの準備も含め、一球ずつ大切に投げる意識の大切さを呼びかけた。