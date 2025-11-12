昨年３月に開催され、満員御礼となった『ヘル・レイザー』シリーズイッキ見オールナイト「地獄の素泊まり／スーパーヘル地獄」がカムバック。12月６日(土)にシネマート新宿にて「続・地獄の素泊まり／スーパーヘル地獄」が開催される。

上映作品は『ヘル・レイザー＜4K＞』『ヘルレイザー２：ヘルバウンド』『ヘルレイザー３：ヘル・オン・アース』『ヘルレイザー４：ブラッドライン』と、まさにヘルだらけのヘル地獄。ヘルオールナイト限定で特製フライヤーが配布されるほか、限定グッズ（Tシャツ、粗品タオル）の販売、巨大ポスターをプレゼントするヘルじゃんけん大会も行われる。４作観られて限定グッズもGETできてチケットは3500円とかなりお得。

22時からスタートし、終了は翌朝５時10分頃を予定。夜通しヘル地獄を味わったあとの朝日はさぞかし美しかろう。

≪続・地獄の素泊まり≫ スーパーヘル地獄

【日程】2025年12月6日(土) 22:00〜 終了予定：翌日5:10頃

【料金】3,500円均一

【上映作品】『ヘル・レイザー<4K>』『ヘルレイザー２：ヘルバウンド』『ヘルレイザー３：ヘル・オン・アース』『ヘルレイザー４：ブラッドライン』

【販売】11/11(火)18:00より 劇場窓口＆劇場オンライン予約

オンライン予約ページ：https://www.cinemart-ticket.jp/shinjuku/schedule/index.php

★ヘルオールナイト限定！イベント情報★

ヘル地獄その１：オールナイト限定特製フライヤー配布(数量限定)

ヘル地獄その２：オールナイト限定オリジナルTシャツ販売(数量限定)

ヘル地獄その３：「地獄の素泊まり粗品タオル」販売(数量限定)

ヘル地獄その４：ヘルレイザー巨大ポスター3種をそれぞれ参加者の中から３名様へプレゼント！上映後ヘルじゃんけん大会開催