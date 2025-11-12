三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は19日、第8話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第8話あらすじ】

WS劇場は久部三成（菅田将暉）によるシェイクスピア劇「冬物語」を上演。江頭樹里（浜辺美波）は必死にメモを取り、カット可能な箇所をチェック。惹かれ始めている久部のためなら何でもやる覚悟だ。台本は既にブラッシュアップされ、おばば（菊地凛子）は「私の出番も全カット」と嫌み節。

是尾礼三郎（浅野和之）とケントちゃん（松田慎也）のシーン中、突如、客席から「下手くそ！」とヤジが飛ぶ。叫ぶのはリカ（二階堂ふみ）の元情夫・トロ（生田斗真）だった…。